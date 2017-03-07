16:33 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Диарра удалил сообщение с письмом от "Локомотива"

Скриншот удаленного сообщения Диарра. Фото twitter.com
Скриншот удаленного сообщения Диарра. Фото twitter.com
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Бывший полузащитник "Локомотива" Лассана Диарра удалил со своей странице в "Твиттере" сообщение с копией письма, в котором говорится об урегулировании конфликта. Футболист выступал в составе железнодорожников с 2013 по 2014 год. Красно-зеленые разорвали контракт с игроком из-за того, что он не прилетел на тренировочный сбор. "Локомотив" подал жалобу в ФИФА и добился присуждения штрафа, сумма которого составила 10,5 миллиона евро.

"Уважаемый господин Диарра, по вашей просьбе мы рады подтвердить, что "Локомотив" и вы пришли к мировому соглашению. Желаем вам всего хорошего и удачи в будущем", – говорится в тексте письма.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Такие вот Ла-ссана и "Лохо"!!!

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