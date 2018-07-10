Бруну Фернандеш вернулся в "Спортинг"

"Спортинг" объявил о возвращении в команду полузащитника Бруну Фернандеша. Как сообщает официальный сайт лиссабонцев, хавбек заключил договор на пять лет с суммой отступных 100 миллионов евро.

Напомним, что Фернандеш был одним из девяти игроков "Спортинга", которые разорвали с клубом контракт из-за конфликта с прежним руководством. Новым боссам клуба удалось убедить Фернандеша подписать новый контракт. Он перешел в "Спортинг" в прошлом сезоне за 9 миллионов евро из "Сампдории", провел 56 матчей и забил 16 голов.