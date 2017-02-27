Бородюк назначен главным тренером сборной Казахстана

Федерация футбола Казахстана на своем официальном сайте объявила о назначении Александра Бородюка на пост главного тренера национальной команды. Отмечается, что российский специалист сам выразил желание работать с командой Казахстана и ради этого поста отклонил другие предложения.

Контракт с 54-летним Бородюком рассчитан на три года. Перед новым главным тренером поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной, раскрытие местных талантов. Предыдущим местом работы бывшего помощника Гуса Хиддинка и Дика Адвоката в сборной России был "Кайрат".