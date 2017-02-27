Бородюк назначен главным тренером сборной Казахстана

Федерация футбола Казахстана на своем официальном сайте объявила о назначении Александра Бородюка на пост главного тренера национальной команды. Отмечается, что российский специалист сам выразил желание работать с командой Казахстана и ради этого поста отклонил другие предложения.
Контракт с 54-летним Бородюком рассчитан на три года. Перед новым главным тренером поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной, раскрытие местных талантов. Предыдущим местом работы бывшего помощника Гуса Хиддинка и Дика Адвоката в сборной России был "Кайрат".
Дополнительная информация
http://kff.kz/news/view/aleksandr-borodyuk-naznachen-glavnym-trenerom-sbornoy-kazahstana-talgat-baysufinov-%E2%80%93-tehnicheskim-direktorom-departamenta-nacionalnyh-sbornyh-federacii-futbola-kazahstana
rocky big
bep77....ты сам то давно из Каракапалкстана прибыл? оралман
20:16
bep77
Гастарбайтеры из России понаехали в Казахстан!!!
20:05