Бони, Градель и Калу не вызваны в сборную Кот-д'Ивуара на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Кот-Д'Ивуара определился с составом на матчи против России и Сенегала, которые состоятся 24 и 27 марта соответственно. На мартовские матчи приглашение в национальную команду не получили нападающие Вильфрид Бони, Макс Градель и Саломон Калу.

На товарищескую игру с Россией и поединок отборочного турнира чемпионата мира-2018 вызваны следующие игроки:

вратари Сильвен Гбоуо ("Мазембе", Конго), Бадра Али Сангаре ("Танда"), Абдул Карим Сиссе ("Ганьоа")

защитники Серж Орье ("ПСЖ", Франция), Мамаду Багайоко ("Сент-Трюйден", Швейцария), Эрик Байи ("Манчестер Юнайтед", Англия), Абдулай Бамба ("Анже", Франция), Симон Дели ("Славия", Чехия), Уилфрид Канон ("Ден Хааг", Голландия), Адама Траоре ("Базель", Швейцария), Шейк Комара ("АФАД")

полузащитники Шейк Дукуре ("Метц",Франция), Куасси Эбуэ ("Селтик", Шотландия), Франк Кессиэ ("Аталанта", Италия), Сере Дье ("Базель", Швейцария), Жан Мишель Сери ("Ницца", Франция), Мусса Коне ("Чезена", Италия)

нападающие Джованни Сьо ("Ренн", Франция), Вилфрид Заа ("Кристал Пэлас", Англия), Николя Пепе ("Анже", Франция), Жонатан Коджиа ("Астон Вилла", Англия), Гои Би ("Фулхэм", Англия), Рожер Ассале ("Янг Бойз", Швейцария)