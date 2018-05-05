Федерация футбола Турции на своем официальном сайте объявила о техническом поражении "Бешикташа" со счетом 0:3 в ответном матче 1/2 финала Кубка Турции с "Фенербахче". Такое решение принято из-за бойкота "Бешикташем" доигровки ответной встречи, которая была прервана на 57-й минуте при счете 0:0 (первый матч закончился со счетом 2:2). Игра была остановлена из-за агрессивного поведения болельщиков, забросавших поле и тренерскую скамейку "Бешикташа" предметами. Федерация постановила, что встреча должна быть доиграна с 57-й минуты без зрителей. Однако "Бешикташ" бойкотировал доигровку, поскольку считал, что федерация должна присудить поражение "Фенербахче".

Таким образом, в финале Кубка Турции сыграет "Фенербахче". Также "Бешикташ" отстранен от участия в Кубке Турции на следующий сезон.