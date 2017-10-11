Бернард: "Один из худших моментов в карьере был, когда у меня были проблемы с Луческу"

Полузащитник "Шахтера" Бернард заявил, что худшим моментом в его карьере был тот период, когда донецкую команду возглавлял Мирча Луческу. Бразилец работал с румынским специалистом с 2013 по 2016 год.

– Один из худших моментов в карьере был, когда у меня были проблемы с бывшим тренером Мирчей Луческу, – цитирует UOL Бернарда. – Я признаю, что иногда совершал ошибки, и он также совершал много ошибок – это момент, который мне не нравится вспоминать. Я действительно не хотел заставлять себя играть, поэтому мне было сложно, но мне удалось преодолеть эту ситуацию, и доказательством тому является работа с Фонсекой. Я играл, и все было хорошо.