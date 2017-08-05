Андре Виллаш-Боаш: "Китайские клубы не будут тратить так много, как раньше"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш отметил, что измененный лимит на легионеров в Китае повлияет на трансферную политику клубов. Специалист сейчас работает в "Шанхай Шанган".

- Китайский рынок станет спокойнее в связи с тем, что в регламенте появились изменения, а лимит на легионеров был изменен, - цитирует AFP Виллаш-Боаша. - Посмотрим, что будет в следующем году.

Трансферное окно в Китае закрыто, поэтому теперь можно только продавать игроков. Зимой оно откроется, тогда и посмотрим. Но мне кажется, что китайские клубы больше не будут тратить столько денег, сколько раньше.