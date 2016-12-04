10:19 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Андерлехт" намерен выручить за продажу Теодорчика 20 миллионов евро

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Нападающий Лукаш Теодорчик, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", продолжит карьеру в "Андерлехте", утверждает Voetbal Krant. Пурпурно-белые намерены выкупить у динамовцев контракт форварда, который выступает за них на правах аренды. Предполагается, что сумма трансфера составит 5 миллионов евро.

25-летний поляк готов остаться в бельгийском клубе, если он попадет в Лигу чемпионов. Руководство "Андерлехта" рассчитывает выручить с перепродажи игрока не менее 20 миллионов евро. В текущем сезоне Теодорчик забил 20 голов в 24 матчах за клуб.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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samsam

Намерены выкупить за 5 а перепродать за 20. А зачем покупателю обращаться в Брюссель когда можно в Киев? Особенно учитывая, что можно скидку попросить миллионов в 5.

11:23

Thergothon

обидно киевлянам должно быть...

10:45

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