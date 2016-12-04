"Андерлехт" намерен выручить за продажу Теодорчика 20 миллионов евро

Нападающий Лукаш Теодорчик, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", продолжит карьеру в "Андерлехте", утверждает Voetbal Krant. Пурпурно-белые намерены выкупить у динамовцев контракт форварда, который выступает за них на правах аренды. Предполагается, что сумма трансфера составит 5 миллионов евро.

25-летний поляк готов остаться в бельгийском клубе, если он попадет в Лигу чемпионов. Руководство "Андерлехта" рассчитывает выручить с перепродажи игрока не менее 20 миллионов евро. В текущем сезоне Теодорчик забил 20 голов в 24 матчах за клуб.