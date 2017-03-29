Аэропорт острова Мадейра назван в честь Криштиану Роналду

Аэропорт острова Мадейра назван в честь нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает goal.com. Это решение подтвердил региональный секретарь по вопросам развития туризма на Мадейре Эдуардо Жезуш. Теперь аэропорт будет называться "Международный аэропорт Мадейры – Криштиану Роналду".

Ранее сообщалось, что региональные власти острова Мадейра во главе с президентом Мигелом Албукерке критично относятся к тому, чтобы назвать аэропорт острова, где родился Криштиану Роналду, именем нападающего.