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Аэропорт острова Мадейра назван в честь Криштиану Роналду

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Аэропорт острова Мадейра назван в честь нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает goal.com. Это решение подтвердил региональный секретарь по вопросам развития туризма на Мадейре Эдуардо Жезуш. Теперь аэропорт будет называться "Международный аэропорт Мадейры – Криштиану Роналду".

Ранее сообщалось, что региональные власти острова Мадейра во главе с президентом Мигелом Албукерке критично относятся к тому, чтобы назвать аэропорт острова, где родился Криштиану Роналду, именем нападающего.

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