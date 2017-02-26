50-летний Миура, выступающий за "Йокогаму", вышел на поле в свой день рождения

Нападающий клуба второй Джей-лиги (второй по силе дивизион Японии) "Йокогама" Кадзуйоси Миура сегодня отпраздновал свой 50-й день рождения. Столь значимое событие футболист встретил на поле во время матча второй Джей-лиги против клуба "Мацумото" (1:0). Миура вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.

Свой первый матч в большом футболе Миура провел еще в 1986 году в "Сантосе". Впоследствии он защищал цвета ряда клубов Бразилии и Японии, а также выступал в итальянском "Дженоа", хорватской "Кроации" и австралийском "Сиднее". В "Йокогаме" он играет с 2005 года. В 1992 и 1996 годах он выиграл со сборной Японии Кубок Азии. В начале этого года самый старый действующий профессиональный футболист продлил контракт с "Йокогамой".

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