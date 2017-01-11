49-летний Миура продлил контракт с "Йокогамой"

Нападающий клуба второй Джей-лиги (второй по силе дивизион Японии) "Йокогама" Кадзуйоси Миура продлил контракт с клубом. 26 февраля экс-футболисту сборной Японии исполнится 50 лет, и он является самым старым действующим профессиональным игроком.

Свой первый матч в большом футболе Миура провел еще в 1986 году в "Сантосе". Впоследствии он защищал цвета ряда клубов Бразилии и Японии, а также выступал в итальянском "Дженоа", хорватской "Кроации" и австралийском "Сиднее". В "Йокогаме" он играет с 2005 года. В 1992 и 1996 году он выиграл со сборной Японии Кубок Азии.

Король Кадзу. Что нужно знать о самом старом футболисте планеты