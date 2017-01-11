18:05 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

49-летний Миура продлил контракт с "Йокогамой"

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Нападающий клуба второй Джей-лиги (второй по силе дивизион Японии) "Йокогама" Кадзуйоси Миура продлил контракт с клубом. 26 февраля экс-футболисту сборной Японии исполнится 50 лет, и он является самым старым действующим профессиональным игроком. 

Свой первый матч в большом футболе Миура провел еще в 1986 году в "Сантосе". Впоследствии он защищал цвета ряда клубов Бразилии и Японии, а также выступал в итальянском "Дженоа", хорватской "Кроации" и австралийском "Сиднее". В "Йокогаме" он играет с 2005 года. В 1992 и 1996 году он выиграл со сборной Японии Кубок Азии.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maxscorp78

японский Ягр) красавчик!

18:18

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