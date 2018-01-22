Вопрос допуска отстраненных россиян к Играм в случае их победы в CAS остается открытым

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риба сообщил, что вопрос допуска пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах российских спортсменов к зимним Играм 2018 года в случае удовлетворения их апелляций остается открытым. Слушания по делам 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, начались в понедельник в Женеве и будут продолжаться до 27 января, решение судом будет озвучено не раньше 30 января, в то время как крайним сроком утверждения состава участников Олимпиады является 28 января.

– На этот счет (по поводу включения спортсменов в список участников Олимпиады-2018 в случае положительного решения CAS) у меня нет никакой информации. Я знаю, что это вопрос, но ответа на него у меня нет, – цитирует ТАСС Риба.

Напомним, 5 декабря прошлого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, что не позволит сборной России выступить на Играх в Южной Корее в полном составе. Решение было вынесено на основании отчетов двух комиссий МОК – под руководством Дениса Освальда (занимался перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи) и Самуэля Шмида (расследовал дело о существовании в России институциональной системы поддержки использования допинга спортсменами).

По результатам деятельности комиссии Освальда результаты 43 российских спортсменов с Игр-2014 были аннулированы, также они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

Макларен и Родченков выступят по делам 39 российских атлетов в CAS только один раз