14:07 | ДОПИНГ

Макларен и Родченков выступят по делам 39 российских атлетов в CAS только один раз

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Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен и информатор ВАДА Григорий Родченков только один раз выступят в Спортивном арбитражном суде (CAS) во время слушаний по апелляциям 39 российских олимпийцев на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

Слушания по делам 39 российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпиады в Сочи, начались сегодня в Женеве и будут продолжаться до 27 января.

- Они (Макларен и Родченков) будут заслушаны на этой неделе, но я не могу вам сказать конкретной даты, - приводит ТАСС слова генерального секретаря CAS Матье Риба. - Однако они не будут выступать каждый день - они будут заслушаны в один из дней и единожды. Повторения их свидетельств не будет.

CAS намерен заслушать дела всех 39 российских спортсменов до вечера субботы // 
Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS?

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4892303

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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inspire

они будут заслушаны в один из дней и единожды. Повторения их свидетельств не будет. ============ прикольно, все иски объединены в одно дело? а свидетельские показания они будут давать по каждому подавшему иск или по всем разом? какой то пушной зверек вместо правосудия вырисовывается ...

18:40

aliser

укол зонтиком обоим... и пусть из захоронят в каменоломне

18:28

Aha

Пятачок Новодворской == а в какой гражданский суд вызвать этих господ? В российский? Родченков бегает от РФ. Макларен не в юрисдикции. В Европейский? США не признаёт верховенство иностранных судов. Да они просто туда не явятся -и что дальше?

15:28

Пятачок Новодворской

Vlаdimir если так оно и есть, то проще будет пойти в гражданский. А так, невозможно будет провести перекрёстный допрос.

14:33

Рюрик 09

Т.е. обвиняют всех скопом, но дела каждого рассматривают индивидуально ?! Ахринеть! Новое слово в юриспруденции!!!

14:32

Vlаdimir

Т.е. вопросы адвокаты им задать не смогут??? Видимо эти "выступления" служат лишь одной цели - последующим сослаться на то, что процессуальные нормы были выполнены и эти персонажи были опрошены. На впечатление от этого спектакля этот номер влияния не окажет.

14:31

dv2205

нах такой суд

14:22

NapoliFC

И показания будут из одной фразы "ОНИ ВСЕ ВИНОВАТЫ ААААААА!!!"

14:15