Макларен и Родченков выступят по делам 39 российских атлетов в CAS только один раз

Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен и информатор ВАДА Григорий Родченков только один раз выступят в Спортивном арбитражном суде (CAS) во время слушаний по апелляциям 39 российских олимпийцев на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

Слушания по делам 39 российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпиады в Сочи, начались сегодня в Женеве и будут продолжаться до 27 января.

- Они (Макларен и Родченков) будут заслушаны на этой неделе, но я не могу вам сказать конкретной даты, - приводит ТАСС слова генерального секретаря CAS Матье Риба. - Однако они не будут выступать каждый день - они будут заслушаны в один из дней и единожды. Повторения их свидетельств не будет.

CAS намерен заслушать дела всех 39 российских спортсменов до вечера субботы //

Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS?