Макларен и Родченков выступят по делам 39 российских атлетов в CAS только один раз

Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен и информатор ВАДА Григорий Родченков только один раз выступят в Спортивном арбитражном суде (CAS) во время слушаний по апелляциям 39 российских олимпийцев на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.
Слушания по делам 39 российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпиады в Сочи, начались сегодня в Женеве и будут продолжаться до 27 января.
- Они (Макларен и Родченков) будут заслушаны на этой неделе, но я не могу вам сказать конкретной даты, - приводит ТАСС слова генерального секретаря CAS Матье Риба. - Однако они не будут выступать каждый день - они будут заслушаны в один из дней и единожды. Повторения их свидетельств не будет.
CAS намерен заслушать дела всех 39 российских спортсменов до вечера субботы //
Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS?
inspire
они будут заслушаны в один из дней и единожды. Повторения их свидетельств не будет. ============ прикольно, все иски объединены в одно дело? а свидетельские показания они будут давать по каждому подавшему иск или по всем разом? какой то пушной зверек вместо правосудия вырисовывается ...
18:40
aliser
укол зонтиком обоим... и пусть из захоронят в каменоломне
18:28
Aha
Пятачок Новодворской == а в какой гражданский суд вызвать этих господ? В российский? Родченков бегает от РФ. Макларен не в юрисдикции. В Европейский? США не признаёт верховенство иностранных судов. Да они просто туда не явятся -и что дальше?
15:28
Пятачок Новодворской
Vlаdimir если так оно и есть, то проще будет пойти в гражданский. А так, невозможно будет провести перекрёстный допрос.
14:33
Рюрик 09
Т.е. обвиняют всех скопом, но дела каждого рассматривают индивидуально ?! Ахринеть! Новое слово в юриспруденции!!!
14:32
Vlаdimir
Т.е. вопросы адвокаты им задать не смогут??? Видимо эти "выступления" служат лишь одной цели - последующим сослаться на то, что процессуальные нормы были выполнены и эти персонажи были опрошены. На впечатление от этого спектакля этот номер влияния не окажет.
14:31
dv2205
нах такой суд
14:22
NapoliFC
И показания будут из одной фразы "ОНИ ВСЕ ВИНОВАТЫ ААААААА!!!"
14:15