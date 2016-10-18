Виталий Смирнов: "Макларен настроен позитивно и хочет конструктивного диалога с Россией"

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов подчеркнул, что руководитель комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен хочет достигнуть конструктивного диалога между сторонами. По его словам, публикация второй части доклада о допинге в российском спорте произойдет не раньше второй половины декабря.

- Мы озвучили друг другу свои позиции относительно сложившейся ситуации, - сказал Смирнов. - Макларен настроен позитивно. Не заискивал, но явно хотел конструктивного диалога. Я провел ему небольшой "ликбез" по истории российского и советского спорта и сказал, что у нашей страны не было никакой заинтересованности в создании государственной системы допинговых нарушений. И я буду рад, если Макларен во время завершения второй части своего доклада прислушается к моим словам.

По словам Смирнова, публикация второй части доклада Макларена о допинге в российском спорте произойдет не раньше второй половины декабря. После этого доклад сможет проанализировать российская сторона и специальная комиссия МОК под руководством Ги Каниве. Решения о последствиях второй части доклада для Олимпийского комитета России может быть принято на исполкоме МОК, который намечен на конец января 2017 года. (Олег ШАМОНАЕВ)