Виталий Смирнов: "Допинговый скандал в России - это глюк"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов выразил уверенность, что в России нет организованной системы употребления допинга. В июле вышла первая часть доклада независимой комиссии ВАДА под руковоством Ричарда Макларена, в которой утвеждалось обратное. После него ряд чиновников, фигурировавших в докладе, были отстранены от работы. В их числе заместитель министра спорта России Юрий Нагорных и советник министра спорта по антидопинговым вопросам Наталья Желанова. В декабре выйдет вторая часть доклада Макларена.

- То, что произошло, - это глюк, - цитирует AP Смирнова. - У него нет глубоко уходящей корнями в прошлое истории. Никакой организованной системы употребления допинга на государственном уровне не было. Мы считаем, что участники скандала действовали индивидуально, преследуя личные цели. Если замешано несколько чиновников, это не значит, что порочна вся система.