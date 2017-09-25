Виталий Мутко: "Юридической зависимости между властями РФ и РУСАДА нет"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил о независимости РУСАДА от властей страны. Также он подчеркнул, что РУСАДА выполнило "дорожную карту" по восстановлению в правах. Ранее ВАДА временно лишило РУСАДА лицензии на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Что касается РУСАДА, то дорожная карта выполнена, остается вопрос аудита и заседание совета учредителей ВАДА, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Идет следствие, и мы на него влиять не можем. Они ведь не могут правду сказать: в некоторых странах следствие идет по 5-6 лет, и никто никаких претензий не предъявлял.

Мы считаем, что у такой страны, как Россия, должна быть своя сильная антидопинговая организация. Мы сделали все, чтобы сделать ее независимой. Каким боком потом эта независимость может выйти, и кто за нее ответит – я пока смутно даю себе на это ответ. РУСАДА и лаборатория были независимыми и работали по лекалам ВАДА, по их стандартам. И только в руках ВАДА есть методы контроля. И никакой юридической зависимости между властью в стране и работой антидопинговой организации нет. У нас есть одна святая обязанность - платить деньги, и раз в год мы платим.