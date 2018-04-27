В Госдуме Родченкова и Макларена назвали сказочниками

Председатель комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, комментируя выступление информатора ВАДА Григория Родченкова в CAS, подчеркнул, поведение беглого главы Московской антидопинговой лаборатории не стало для него сюрпризом.

– На протяжении последних месяцев Россия буквально вытягивала мотивировочную часть по решениям CAS, в которой как раз содержатся показания свидетелей, – отметил Дегтярев. – Российские спортсмены и чиновники приняли решение отстаивать свою честь в гражданских судах, подавать иски и требовать наказания тех, кто необоснованно обвинял их и нашу страну в употреблении допинга. А это влечет за собой и дачу показаний под присягой, и в случае отсутствия доказательств уголовную ответственность в соответствии с нормами швейцарского, канадского или российского права. Поэтому в суде Григорий Родченков, Ричард Макларен и другие сказочники начали вертеться как ужи на сковороде. Ведь за клевету нужно отвечать, а данные под присягой показания это не просто газетная вырезка или болтовня на пресс-конференции.

К сожалению, вся эта срежиссированная на Западе фейк-кампания против России достигла ряда поставленных целей. До Игр не допустили часть наших паралимпийцев и олимпийцев, в недобросовестной борьбе нашими оппонентами завоеваны медали, поделены рекламные бюджеты и призовые. Поэтому на основе полученных документов все пострадавшие могут и должны требовать возмещения причиненного ущерба.

Кстати, скоро состоятся слушания по делу Виталия Леонтьевича Мутко, которого обвинили в якобы создании государственной системы допинга. Очень интересно посмотреть, что Родченков и Макларен будут говорить в суде.

Пока мы будем отстаивать свое доброе имя в судах самое главное – продолжать ездить на соревнования. И своими результатами доказывать, что мы честная страна с чистыми спортсменами.

С самого начала допингового дела его организаторы знали, что их же ложь рано или поздно откроется. Жаль, что наши оппоненты нашли единомышленников внутри нашей системы. Некоторые политики, спортивные функционеры да и спортсмены предлагали согласиться с обвинениями, признать доклад Макларена, чтобы от нас, наконец, отстали. Но как говорится в известном фильме – сила в правде. Нужно стоять на своей позиции.

Можно сказать, благодаря этому наезду мы усовершенствовали свою систему по борьбе с допингом так, что сегодня она является одной из самых передовых в мире. Пересмотрено антидопинговое законодательство, высокие результаты достигнуты в развитии детско-юношеского спорта, изменилась культура в отношении к допингу, в каждом регионе и спортивных федерациях назначены ответственные лица за борьбу с допингом. (Андрей СИЗЯКИН)