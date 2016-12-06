15:53 | ДОПИНГ

Трэвис Тайгерт: "Если ничего не изменится, честные спортсмены взбунтуются или повально начнут применять допинг"

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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что МОК должен поддержать ВАДА в борьбе с допингом. По его словам, громкие скандалы в мировом спорте говорят о необходимости реформ.

– Это был сложный год, но следующий будет не легче, потому что нужно решать проблему допинга. Это необходимо делать в ближайшее время, – цитирует AFP Тайгерта. – Мы обязаны провести реформы в спорте. Посмотрите: честные спортсмены разочарованы и очень злы. Ведь такая мощная страна, Россия, смогла внедрить допинг так эффективно и масштабно. Если ничего не изменится, эти честные спортсмены взбунтуются или сами начнут повально применять допинг.

Если говорить о критике ВАДА, то главная проблема – конфликт интересов. Вопрос даже не в конкретных людях, а в принципах работы. Не может быть человек членом исполкома МОК и работать в ВАДА, не может быть он президентом какой-то международной федерации и входить в исполком ВАДА. Потому что иногда приходится принимать решения в пользу честных спортсменов, которые могут противоречить сиюминутным интересам твоего вида спорта. МОК может решить все проблемы ВАДА уже завтра. В казне МОК 1,4 миллиарда долларов. Потратьте 500 миллионов на финансирование ВАДА и поддержку чистого спорта, обеспечьте мгновенное наказание за нарушения, иначе зрители от спорта отвернутся.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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южанин61

Лицемер. А вообще, это явка с повинной )) Про злых честных спортсменов и дайте нам 500 миллионов ))

17:28

shpasic

так это опять дырка в стене виновата, если все спортсмены начнут повально применять допинг?

17:18

old grumbler

На кого расчитан этот пафос? Мы всем миром увидели что спортсмены США СИДЯТ ПОГОЛОВНО НА ДОПИНГЕ..

16:54

spetrov

...Если вчитаться, лицемерие в каждом слове. Начиная со слов "или сами начнут повально применять допинг". Вообще-то борьба с этим и есть ваша основная деятельность. Вы за это деньги получаете.

16:37

spetrov

Они и так его повально применяют. С вашего же, кстати, разрешения.

16:15

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