18:02 | ДОПИНГ

Светлана Мастеркова "Происходящее в спорте – политическая история"

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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова уверена, что доклад Ричарда Макларена необходимо тщательно изучить. Сегодня была опубликована вторая часть расследования независимой комиссии ВАДА.

– О содержании доклада мы все, работавшие на отчетно-выборной конференции, ничего не знаем, – сказала Мастеркова. – Надо взять бумаги, изучить их. Но, что бы там ни было написано, надо определить для себя поэтапность работы. Понятно, что все, что происходит и в спорте вообще, и в отношении ИААФ к нам, это политическая история. Конечно большая "заслуга" в том, что произошло, тех нерадивых тренеров, которые пытаются попасть на вершину за счет обмана. Зачастую, за счет обмана детей. (Мария МАРКОВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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эстонский армеец

Сколько уже длится это допинговое дело , а так и нет ни одного судебного иска к Родченкову??? Он же всё придумал и оклеветал российский спорт?! Или всё это правда - и поэтому никто не обращается в суды, т.к. понимают что проиграют?

18:23

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