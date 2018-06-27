СМИ: Родченков пытался совершить самоубийство в Вашингтоне

Информатор ВАДА Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством в квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

По его словам, инцидент произошел 19 июня. Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения. Родченков был доставлен в психоневрологическую клинику. В квартире были найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов.

– Информация получена от моих коллег из США по линии комитета. Информация сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу, – цитирует RT Ионова. – Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, которые на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России. Видимо, у него сдали нервы после таких серьёзных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны.

​В 2016 году в отношении Родченкова, который стал инициатором допингового скандала в России, было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2017 года СК возбудил дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования.