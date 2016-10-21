РУСАДА планирует продолжить работу с UKAD в 2017 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует продолжить сотрудничество с Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) в 2017 году. Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя РУСАДА Анна Анцелиович. Текущее соглашение между агентствами истекает в конце нынешнего года.

- Мы планируем продолжить работу с UKAD в следующем году, - цитирует ТАСС Анцелиович.

РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве в конце января 2016 года. В соответствии с договоренностями со Всемирным антидопинговым агентством, РУСАДА вместе с UKAD занимаются планированием тестирования российских спортсменов, рассматривают заявки на выдачу терапевтических разрешений атлетам, которые из-за проблем со здоровьем вынуждены принимать лекарства из запрещенного списка. Также РУСАДА и UKAD совместно решают, в каких лабораториях будут исследоваться допинг-пробы.