Рене Фазель: "Непонятно, почему перепроверяют допинг-пробы только российских спортсменов"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель выразил недоумение по поводу причины, по которой ведется перепроверка допинг-проб только российских спортсменов. По его словам, эти меры должны распространяться и на атлетов других стран.

Ранее МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. МОК выйдет за пределы отчета следователя ВАДА Ричарда Макларена и повторно проанализирует все образцы допинг-проб всех российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2014 и 2012 годов.

Также было объявлено о перепроверке допинг-проб всех россиян, принимавших участие в Играх-2010 в Ванкувере.

- Что касается решения о перепроверке допинг-проб с Олимпиад в Лондоне и Ванкувере - это решение МОК, все, что можно сделать в этой ситуации - принять его, - приводит "Р- Спорт" слова Фазеля. - Нам абсолютно точно необходимо бороться с допингом. Но с другой стороны, не понимаю: почему под это попадают только русские спортсмены? Если мы предпринимаем такие шаги, нам нужно, чтобы они распространялись и на другие страны. Поэтому мишенью не должны становиться только российские спортсмены.