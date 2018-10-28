Президент ВАДА ответил на критику в свой адрес

Президент ВАДА Крейг Риди выступил с речью в ответ на критику со стороны "Движение за чистый велоспорт" (MPCC), сообщает BBC. Организация призывает к отставке главы антидопингового агенства из-за закрытия дела велогонщика Кристофера Фрума и восстановления лицензии РУСАДА.

– Как президент ВАДА, я намерен возглавлять антидопинговое движение до конца моего второго срока, – приводит слова Риди BBC. – Буду рад передать руководство организации преемнику 31 декабря 2019 года.

Что касается Кристофера Фрума, ВАДА по-прежнему убеждено, что UCI достигла верного и справедливого результата в очень сложном деле. Вы же склонны чрезмерно упрощать ситуацию, не зная всего объема научных и юридических проблем.

Относительно решения по РУСАДА, ВАДА уважает каждое мнение, но мы твердо уверены, что это было правильным решением в интересах чистого спорта и что ВАДА находится в более сильном положении после этого. ВАДА сейчас сосредоточено на завершении процесса доступа ко всем данным московской лаборатории, которые являются недостающим фрагментом головоломки. Это позволит нам уличить больше мошенников и защитить чистых спортсменов.

Напомним, что ранее немецкий велогонщик Фрум сдал положительную допинг-пробу, но не был дисквалифицирован, поскольку команда Sky сослалась на острый приступ астмы спортсмена.

РУСАДА было лишено лицензии в 2015 году на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Российское агенство было восстановлено при условии, что до конца года ВАДА получит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием. В противном случае в его отношении вновь будут применены санкции.