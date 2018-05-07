СМИ: Исследование ставит под сомнение положительный допинг-тест Фрума

Британский велогонщик Кристофер Фрум продолжает доказывать, что он не нарушал антидопинговые правила. На данный момент он находится под подозрением WADA.

Как сообщает The Times, команда Фрума представила результаты независимого исследования, котороре свидетельствует о том, что результаты теста могли быть ошибочными. Исследование провел центр в голландском Лейдене, который изучает применение лекарств.

Согласно результатам исследования, при нынешних максимально допустимых нормах применения препаратов, 15,4 % положительных допинг-проб могут оказаться ложными. Исследователи называют такую ситуацию "абсолютно неприемлемой". Именно эти выводы, отчасти, и являются причиной того, почему разбирательство по делу Фрума продолжается.

В пробе спортсмена, взятой во время победной для него "Вуэльты"-2017 обнаружена повышенная концентрация сальбутамола. В Team Sky пояснили, что у него был острый приступ астмы и он использовал увеличенную дозировку сальбутамола перед допинг-тестом, однако она также не превышала допустимую норму.