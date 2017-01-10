NADO требуют отстранить всех российских спортсменов и лишить страну всех турниров

19 национальных антидопинговых агентств (NADO) провели встречу в Дублине и по ее итогам потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Такое требование было выдвинуто по итогам второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

"После второго доклада Ричарда Макларена, в котором приводятся неопровержимые доказательства существования в России системы сокрытия допинга, лидеры NADO призывают к исключению российских спортивных организаций со всех международных соревнований. Пока ситуация с допингом в России не изменится, спортсмены могут участвовать в соревнованиях, но как нейтральные представители.

Лидеры организации также призвали лишить Россию всех международных соревнований, которые запланированы для проведения в ближайшее время, и установить мораторий на присуждение стране новых турниров", - говорится в сообщении, опубликованном на странице института антидопинговых организаций (iNADO) в Facebook.

Требование было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Голландии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.

Ранее глава Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти призвал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. По его словам, страна допустила вопиющие нарушения в отношении допинга, что отрицательно сказывается на имидже всего спорта. Россия уже была лишена права провести чемпионат мира по бобслею и скелетону, а также этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам.

Heat being turned up on Russia. 19 national anti-doping orgs want it BANNED from competing AND hosting int'l events pic.twitter.com/qKX4IqUWv1 – Dan Roan (@danroan) 10 января 2017 г.

В Британии считают, что Россию надо отстранить от участия в Олимпиаде 2018 года

Гендиректор НАДО: "Россия отрицает проблему допинга и не раскаивается"

Глава Немецкого антидопингового агентства: "Россию надо наказать, пока страна не будет соответствовать кодексу ВАДА

Виталий Мутко: "NADO должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику



