22:39 10 января | ДОПИНГ

NADO требуют отстранить всех российских спортсменов и лишить страну всех турниров

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19 национальных антидопинговых агентств (NADO) провели встречу в Дублине и по ее итогам потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Такое требование было выдвинуто по итогам второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

"После второго доклада Ричарда Макларена, в котором приводятся неопровержимые доказательства существования в России системы сокрытия допинга, лидеры NADO призывают к исключению российских спортивных организаций со всех международных соревнований. Пока ситуация с допингом в России не изменится, спортсмены могут участвовать в соревнованиях, но как нейтральные представители.
Лидеры организации также призвали лишить Россию всех международных соревнований, которые запланированы для проведения в ближайшее время, и установить мораторий на присуждение стране новых турниров", - говорится в сообщении, опубликованном на странице института антидопинговых организаций (iNADO) в Facebook.

Требование было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Голландии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.

Ранее глава Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти призвал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. По его словам, страна допустила вопиющие нарушения в отношении допинга, что отрицательно сказывается на имидже всего спорта. Россия уже была лишена права провести чемпионат мира по бобслею и скелетону, а также этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам.

В Британии считают, что Россию надо отстранить от участия в Олимпиаде 2018 года
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КОММЕНТАРИИ (83)
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vfhn12353

как-то незаметно стали проигрывать или ухудшать свои показатели или внезапно заболевать ипропускать этапы КМ великие норвежские лыжники и биатлонисты.... Где нынче Свендсен, Бё, Нортуг...

00:57

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Весёлый©-----Скоро пробирки Трампа поцарапают,и вернут Хиллари её законный овал.лол

00:51

Весёлый©

Один раз ученые провели эксперимент. Дали тест на IQ мышления Трампу и обычному человеку европеоидного типа. Человек решил тест на 95 баллов. А Трамп разорвал тест, нагадил на стол и убежал. (с)

00:50

Весёлый©

Клинтон не быть в Овальном кабинете из-за невыносимой легкости бытия её мужа там.

00:48

Фомальчуган

Трамп: Начальник, а ты меня не совести, и не агитируй! Вон, мои ценности в Форт-Ноксе сопят)

00:46

Фомальчуган

Манька-облигация вниз пошла? Доллар по цене бумажного журавлика не катит?

00:42

Весёлый©

Jaroslav-13 - McLaren - the best Весёлый©-----Привет!Вангуешь? ___ Маклареню. Но там разговор был о другом и уже тогда сомневались.

00:41

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Джерри. Без Тома.-----Думал на маруську перейти,а она уже не патриотичная мэйнор...)Да и вообще скоро сольётся.Беда с этим патриотизмом.

00:39

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Весёлый©-----Привет!Вангуешь?

00:37

Фомальчуган

Фан-клуб Баттона - сил мало, одна аэродинамика!

00:36

CanagliaVova

Ярослав - фанат Макларена. Кек. Лол

00:25

Весёлый©

Джерри. Без Тома. ___ Ахах, вы подловили, не следил.

00:23

Денис34

Самый главный жулик в спорте - американский допинговый наркоман и пловец Фелпс!!!!! Дай Бог наступит время и этого американского жулика выведут на чистую воду, а все поставленные им рекорды аннулируют!!!! Считаю, Фелпса самым нечестным спортсменом в Мире!!!! На лбу у жулика Фелпса написано: "Я жулик!!!" Т

00:23

Джерри. Без Тома.

Весёлый, почему фильмец про Гриню назначен на дату инаугурации Трампа?

00:22

Джерри. Без Тома.

Ярослав, в свете последних событий, вторая часть твоего ника крайне непатриотична.)))

00:21

Весёлый©

Jaroslav-13 - McLaren - the best ____ Привет. Помнишь наш разговор после Сочи? Медальки пересчитал? Скоро их станет меньше.

00:21

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Да,верим мы в допинговую программу РФ,верим! И всегда верили! А также в допинговые программы США,Норвегии,Германии,Китая и др.

00:16

Весёлый©

diolym ___ "Яга - чистые витамины!" (с)

00:13

Буква Ё

Костариканец, у каждого свои недостатки, как говорилось в известном фильме:)

00:12

Фомальчуган

Тут баночка здравого майонеза попала на шубу: Доколе молчать-то?

00:11

Thomas_Boy

Весёлый© ...Надеюсь, не по нему гребет одинокий старик Макларен... _________ Да огребет Макларен, огребет. Точно говорю.

00:11

Весёлый©

Фомальчуган ___ "В детстве со мной в песочнице не играли, сговариваясь против меня. А потом мне надоело и я их всех лопаткой и ведерком отмакларенила" (с), изменено

00:10

diolym

Весёлый© Бойкоты и правда ниочинь, но что же тогда вылечит пациента? 23:18 . . Весёлый© С Новым Годом, чистая Россия! 23:15 ============= Попробуй сам, что ли, врачам показаться. некоторых спасают. Некоторым - хоть купируют.

00:10

Фомальчуган

Я незаконно покупаю сальбутамол в терапевтических целях (без рецепта). Но я и майонез на скорость жуя, задыхаюсь!

00:09

Костариканец

Буква Ё Я вот тоже порой в мечтах с Анжелиной Джоли кувыркаюсь 00:01 11 ЯНВАРЯ Стало жалко дистрофичку.

00:07

Фомальчуган

Руки, ноги, крылья, главное - майонез!

00:06

Весёлый©

"Тула - остров" - это хорошо. Надеюсь, не по нему гребет одинокий старик Макларен в поисках рыбы.

00:05

rusfed 2.0

О Сундбю и астме. Проблема действительно серьезная и подрывает доверие к западным институтам. Но разрешена она будет не вадой, а самим норвежским обществом - помяните мое слово. Протест против лицемерного прикрытия астмой в среде норвежских болел сейчас такой огромный (почитайте норвежские сайты), что там - как в Исландии после панамских скандалов - в отставку правительства будут уходить до тех пор, пока не решат проблему fair play. Есть закулисная политика, есть политики, о чем-то договаривающиеся, но если воля этих политиков будет идти вразрез с волей общества, их сметут демократическими процедурами

00:04

Thomas_Boy

rusfed 2.0 ___________ Угадал, угадал, чертяка (с). ))) А если даже и сошлют. Ничего. Превратим жителей этого райского уголка в общество высокой культуры. Они там наверняка даже про санкьции не знают. А я расскажу.

00:03

Александр Макаров

Да ерунда это всё! "Отстранить", "запретить"... Главное - сохранить символ российского спорта! Виталия Леонтьевича!

00:03

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Материалы других СМИ