NADO требуют отстранить всех российских спортсменов и лишить страну всех турниров

19 национальных антидопинговых агентств (NADO) провели встречу в Дублине и по ее итогам потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Такое требование было выдвинуто по итогам второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
"После второго доклада Ричарда Макларена, в котором приводятся неопровержимые доказательства существования в России системы сокрытия допинга, лидеры NADO призывают к исключению российских спортивных организаций со всех международных соревнований. Пока ситуация с допингом в России не изменится, спортсмены могут участвовать в соревнованиях, но как нейтральные представители.
Лидеры организации также призвали лишить Россию всех международных соревнований, которые запланированы для проведения в ближайшее время, и установить мораторий на присуждение стране новых турниров", - говорится в сообщении, опубликованном на странице института антидопинговых организаций (iNADO) в Facebook.
Требование было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Голландии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.
Ранее глава Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти призвал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. По его словам, страна допустила вопиющие нарушения в отношении допинга, что отрицательно сказывается на имидже всего спорта. Россия уже была лишена права провести чемпионат мира по бобслею и скелетону, а также этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам.
Heat being turned up on Russia. 19 national anti-doping orgs want it BANNED from competing AND hosting int'l events pic.twitter.com/qKX4IqUWv1– Dan Roan (@danroan) 10 января 2017 г.
В Британии считают, что Россию надо отстранить от участия в Олимпиаде 2018 года
Гендиректор НАДО: "Россия отрицает проблему допинга и не раскаивается"
Глава Немецкого антидопингового агентства: "Россию надо наказать, пока страна не будет соответствовать кодексу ВАДА
Виталий Мутко: "NADO должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику
vfhn12353
как-то незаметно стали проигрывать или ухудшать свои показатели или внезапно заболевать ипропускать этапы КМ великие норвежские лыжники и биатлонисты.... Где нынче Свендсен, Бё, Нортуг...
00:57
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Весёлый©-----Скоро пробирки Трампа поцарапают,и вернут Хиллари её законный овал.лол
00:51
Весёлый©
Один раз ученые провели эксперимент. Дали тест на IQ мышления Трампу и обычному человеку европеоидного типа. Человек решил тест на 95 баллов. А Трамп разорвал тест, нагадил на стол и убежал. (с)
00:50
Весёлый©
Клинтон не быть в Овальном кабинете из-за невыносимой легкости бытия её мужа там.
00:48
Фомальчуган
Трамп: Начальник, а ты меня не совести, и не агитируй! Вон, мои ценности в Форт-Ноксе сопят)
00:46
Фомальчуган
Манька-облигация вниз пошла? Доллар по цене бумажного журавлика не катит?
00:42
Весёлый©
Jaroslav-13 - McLaren - the best Весёлый©-----Привет!Вангуешь? ___ Маклареню. Но там разговор был о другом и уже тогда сомневались.
00:41
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Джерри. Без Тома.-----Думал на маруську перейти,а она уже не патриотичная мэйнор...)Да и вообще скоро сольётся.Беда с этим патриотизмом.
00:39
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Весёлый©-----Привет!Вангуешь?
00:37
Фомальчуган
Фан-клуб Баттона - сил мало, одна аэродинамика!
00:36
CanagliaVova
Ярослав - фанат Макларена. Кек. Лол
00:25
Весёлый©
Джерри. Без Тома. ___ Ахах, вы подловили, не следил.
00:23
Денис34
Самый главный жулик в спорте - американский допинговый наркоман и пловец Фелпс!!!!! Дай Бог наступит время и этого американского жулика выведут на чистую воду, а все поставленные им рекорды аннулируют!!!! Считаю, Фелпса самым нечестным спортсменом в Мире!!!! На лбу у жулика Фелпса написано: "Я жулик!!!" Т
00:23
Джерри. Без Тома.
Весёлый, почему фильмец про Гриню назначен на дату инаугурации Трампа?
00:22
Джерри. Без Тома.
Ярослав, в свете последних событий, вторая часть твоего ника крайне непатриотична.)))
00:21
Весёлый©
Jaroslav-13 - McLaren - the best ____ Привет. Помнишь наш разговор после Сочи? Медальки пересчитал? Скоро их станет меньше.
00:21
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Да,верим мы в допинговую программу РФ,верим! И всегда верили! А также в допинговые программы США,Норвегии,Германии,Китая и др.
00:16
Весёлый©
diolym ___ "Яга - чистые витамины!" (с)
00:13
Буква Ё
Костариканец, у каждого свои недостатки, как говорилось в известном фильме:)
00:12
Фомальчуган
Тут баночка здравого майонеза попала на шубу: Доколе молчать-то?
00:11
Thomas_Boy
Весёлый© ...Надеюсь, не по нему гребет одинокий старик Макларен... _________ Да огребет Макларен, огребет. Точно говорю.
00:11
Весёлый©
Фомальчуган ___ "В детстве со мной в песочнице не играли, сговариваясь против меня. А потом мне надоело и я их всех лопаткой и ведерком отмакларенила" (с), изменено
00:10
diolym
Весёлый© Бойкоты и правда ниочинь, но что же тогда вылечит пациента? 23:18 . . Весёлый© С Новым Годом, чистая Россия! 23:15 ============= Попробуй сам, что ли, врачам показаться. некоторых спасают. Некоторым - хоть купируют.
00:10
Фомальчуган
Я незаконно покупаю сальбутамол в терапевтических целях (без рецепта). Но я и майонез на скорость жуя, задыхаюсь!
00:09
Костариканец
Буква Ё Я вот тоже порой в мечтах с Анжелиной Джоли кувыркаюсь 00:01 11 ЯНВАРЯ Стало жалко дистрофичку.
00:07
Фомальчуган
Руки, ноги, крылья, главное - майонез!
00:06
Весёлый©
"Тула - остров" - это хорошо. Надеюсь, не по нему гребет одинокий старик Макларен в поисках рыбы.
00:05
rusfed 2.0
О Сундбю и астме. Проблема действительно серьезная и подрывает доверие к западным институтам. Но разрешена она будет не вадой, а самим норвежским обществом - помяните мое слово. Протест против лицемерного прикрытия астмой в среде норвежских болел сейчас такой огромный (почитайте норвежские сайты), что там - как в Исландии после панамских скандалов - в отставку правительства будут уходить до тех пор, пока не решат проблему fair play. Есть закулисная политика, есть политики, о чем-то договаривающиеся, но если воля этих политиков будет идти вразрез с волей общества, их сметут демократическими процедурами
00:04
Thomas_Boy
rusfed 2.0 ___________ Угадал, угадал, чертяка (с). ))) А если даже и сошлют. Ничего. Превратим жителей этого райского уголка в общество высокой культуры. Они там наверняка даже про санкьции не знают. А я расскажу.
00:03
Александр Макаров
Да ерунда это всё! "Отстранить", "запретить"... Главное - сохранить символ российского спорта! Виталия Леонтьевича!
00:03