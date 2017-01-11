Виталий Мутко: "NADO должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко выразил мнение, что Национальные антидопинговые организации (NADO), призвавшие отстранить российских спортсменов от соревнований и лишить страну всех международных турниров, должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику Во вторник NADO 19 стран, в том числе США, Канада и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном обвинила Россию в существовании покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами.
– Антидопинговые организации – это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то – сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой. Политические вопросы в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных организаций.
Сегодня те люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения. Поверьте мне, мы себя слишком корректно ведем. Доклад Макларена не дает никаких оснований для этих заявлений. Ничего нового в нем нет. Есть "золотая" линия о некой государственной программе, а фактов подтверждающих никаких нет. Ни одного факта не было, нет, и не будет.
Весёлый©
"Доклад Макларена не дает никаких оснований для этих заявлений. Ничего нового в нем нет." ____ Блин, я сегодня и правда хорошо усну.
01:07
Андрей Пашко
Леонтич, сделай красиво: Пообещай им что сдашь всех кому заносил. Мы как бы все не мальчики, поймем и простим, зато есть шанс заткнуть их раз и навсегда
01:04
spetrov
И тебе доброй.
01:04
spetrov
Да пацанчика какого-то упомянули в комментариях. В общем, ждем.
01:03
Thomas_Boy
Вот Оланаре вроде так нормуль. Мне он импонировал. Подождем.) Доброй ночи!
01:02
Thomas_Boy
spetrov ___________ Я про партнера Аршавина впервые слышу, а вот какого-то африканца вроде просматривали... Толком не помню, откуда и кто, выпало как-то. Но вообще не верю пока трансферных слухам о покупках. Очень многое не подтверждается. Про Витинью... Остается только ждать чуда.) При определенном отношении к делу они с Лассиной они могут довести и до ФНЛ.
01:01
spetrov
Говорят, вроде бы и Оланаре должен подъехать.
00:58
spetrov
Говорит, настрой у Витиньо вроде бы есть, а там посмотрим. Пока, вспоминая его предыдущие выступления, как бы нам -2 в составе не иметь, учитывая неотъезд пока Траоре. :)
00:56
0500
они должны собирать мочу, но не вмешиваться в политику..... Браво! Молодец, не ожидал такого емкого услышать от 'май харт'
00:54
Весёлый©
Обалдеть, 45 рублей spetov на ветке. Чур меня, Мут.
00:54
spetrov
Да, у Квятковского примерно с тем же ознакомился после 1-го дня на сборах. Но какие-то новости вроде бы будут. Молчит, не говоря раньше времени. Впрочем, вряд ли сногшибательные. Таким вроде неоткуда быть. Слухи насчет шведа отбросил, но вдруг из Казахстана всплыл молодой. Партнер по команде (бывший?) самого Аршавина! :) В общем, пока все слухи.
00:53
Thomas_Boy
spetrov ____________ Читал немного. Грусть-печаль, ибо Панченко у нас не будетъ...( Зато Витинью вернулся.
00:49
spetrov
Thomas_Boy, новости по команде знаешь?
00:46
Thomas_Boy
Гвоздодер им в рот, Виталий Леонтич! Не журись, мы тебя не сдадим! Еще порулишь на благо Российского Спорта!
00:42
Teremkanetuti
При всем моем скептицизме по отношению к Макларену и всей ситуации с допингом в целом, товарищу Мутко пора покинуть свой пост и спорт - навсегда. Человек допустивший во время своего правления такие скандалы априори не должен работать в спортивной отрасли. Хотя бы из-за того, как беззубо повел себя в ситуации с легкоатлетической сборной.
00:38
spetrov
Все правильно, Виталий Леонтьевич. Но ситуацию вы подзапустили. Надо было сразу бить по наглой рыжей морде. В итоге все равно придется это делать.
00:35