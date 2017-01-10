Глава Немецкого антидопингового агентства: "Россию надо наказать, пока страна не будет соответствовать кодексу ВАДА"

Глава Немецкого антидопингового агентства Андреа Готцманн выразила уверенность, что Россия должна понести наказание в связи с многочисленными антидопинговыми нарушениями. Сегодня 19 национальных антидопинговых агентств провели встречу в Дублине и по ее итогам потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Такое требование было выдвинуто после изучения второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- Мы требуем отстранить всех российских спортсменов от соревнований. Это наказание должно действовать до тех пор, пока в России не появится система по борьбе с допингом, которая бы соответствовала кодексу ВАДА, – приводит портал langrenn слова Готцманн. – Допущены могут быть лишь те спортсмены, которые пройдут специальную проверку. Выступать они должны не под флагом России.