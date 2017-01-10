Глава Немецкого антидопингового агентства: "Россию надо наказать, пока страна не будет соответствовать кодексу ВАДА"

Глава Немецкого антидопингового агентства Андреа Готцманн выразила уверенность, что Россия должна понести наказание в связи с многочисленными антидопинговыми нарушениями. Сегодня 19 национальных антидопинговых агентств провели встречу в Дублине и по ее итогам потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Такое требование было выдвинуто после изучения второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
- Мы требуем отстранить всех российских спортсменов от соревнований. Это наказание должно действовать до тех пор, пока в России не появится система по борьбе с допингом, которая бы соответствовала кодексу ВАДА, – приводит портал langrenn слова Готцманн. – Допущены могут быть лишь те спортсмены, которые пройдут специальную проверку. Выступать они должны не под флагом России.
Jaroslav-13 - McLaren - the best
CanagliaVova У финнов проблем больше ни с кем не было-----Финскую лыжную федерацию не отстраняли,отстранили только спортсменов.лол.О,извини.кек
00:44
spetrov
Тем временем: Причём за последние полтора года ни один отечественный спортсмен не тестировался в России. Так что люди показывали абсолютно «чистые» результаты. Даже Макларен об этом сказал. (та же Журова) Впрочем, мы это и так прекрасно знаем.
00:44
spetrov
:) Можно, не читая новости, понять про что она, увидев только список комментирующих. :) Геть отсюда, салоеды, вам здесь не обломится.
00:40
Весёлый©
spetrov ___ Вы это прекратите. Флудить не по теме. Защищайте наших допингеров от пустого сердца!
00:38
Весёлый©
CanagliaVova Ярослав13 - фанат Макларена. Кек. Лол ____ Желания материальны. Просто они воплощаются в неожиданных формах, кек.
00:37
spetrov
.
00:37
spetrov
CanagliaVova, ты для меня сродни Букве Ё. Такой же интернет-придурок. :) Точно также проматывашься. PS: Признайся, сало-то по ночам ешь под одеялом? Не можешь не есть.
00:37
CanagliaVova
Ярослав13. Кек
00:35
Буква Ё
Тропическая гемангиома Мовсисяна, а вообще совет на будущее: не стоит во всех, кто не согласен с генеральной линией партии, видеть происки "салоедов", как ты выражаешься. Вы, подтриоты, стебетесь над соседями в духе "у них на любую проблему - "это птн виноват". А чем вы лучше, если всех подряд записываете в "свидомые"? Вы такое же быдло, как и некоторые граждане по ту сторону границы:)
00:32
CanagliaVova
У финнов проблем больше ни с кем не было, пэтэушник Петров
00:31
Jaroslav-13 - McLaren - the best
CanagliaVova-----фанатеешь от кек?
00:31
Весёлый©
Джерри. Без Тома. Может, всё-таки, отключим им газ? ___ Прекратите насиловать воронежцев!
00:31
spetrov
«Да, они могут высказывать своё мнение, но не более. Вообще, странно, что они так ведут себя. Складывается впечатление, что люди сами утаили какие-то грешки. Возможно, им просто хочется взять те медали, которые могли бы достаться россиянам», — высказала предположение спортсменка в интервью. Журова также напомнила, что другие страны раньше имели проблемы с допингом, однако в тех случаях речи об отстранении спортсменов всех видов спорта не шло. «У тех же финнов отстраняли чуть ли не всех лыжников, но при этом не трогали представителей остальных видов спорта."
00:30
CanagliaVova
Ярослав13 - фанат Макларена. Кек. Лол
00:28
Джерри. Без Тома.
Может, всё-таки, отключим им газ?
00:27
Буква Ё
spetrov, настолько хорошо работает, что даже ответить успеваешь:) "Я гналась за вами трое суток, чтобы сказать, как вы мне безразличны":)
00:25
spetrov
.
00:25
spetrov
Тропическая гемангиома Мовсисяна, надо же поделиться со всем миром содержимым своей черепной головки. :) Желательно, конечно, с жителями другой страны. От этого ЧСВ у них растет. :)
00:25
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Глава Немецкого антидопингового агентства Андреа Готцманн выразила уверенность, что Россия должна понести наказание в связи с многочисленными антидопинговыми нарушениями.'Все эти русские спортсмены - партизаны.Повесить.(с)
00:25
Буква Ё
Тропическая гемангиома Мовсисяна, с подключением, друг:) Тут уже все знают, что к "салоедам", как ты выражаешься я имею отношения не больше, чем ты, и отношусь не лучше, чем к гражданам Великой и Прекрасной Россиюшки:) То есть нормальных, которые своих уродов в правительстве ненавидят, я уважаю. А тех, кто за нынешнего презика, вообще за людей не хочется считать. Это касается и России, и Украины:) Смотри Шария, пей боярку и успокойся:)
00:24
spetrov
Буква Ё, ты в отношении меня зря стараешься. Я как вижу тебя в комментариях, использую магическое колесико своей мыши. Прикинь, оно у моей мыши есть и исправно работает.
00:23
Тропическая гемангиома Мовсисяна
буква Ё удивительно другое, например что делают на сайте российского издания салоеды типа тебя?))) Шария небось не смотришь ибо пердак жалко? )))
00:19
Буква Ё
spetrov, СЭ специально пишет, чтобы у подтреотов стулья полыхали:) Не удивлюсь, если они вообще придумывают подобные новости, ведь ватаны на них легко клюют и даже не проверяют подлинность:) завтра Шамонаев напишет, что Обама лично всем пробирки поцарапал:)
00:14
maximum080
сначала разрушили РУСАДА, а теперь требуют построить систему. клоуны и у меня вопрос, а все ли страны соответствуют этомы кодексу ВАДА кроме России
00:14
spetrov
...Вообще, на мой взгляд, СЭ пора как-то ограничивать поток подобных новостей. Мало ли у кого какое обострение или климакс.
00:10
spetrov
Да вы уже устраивали специальные проверки. Которые почему-то наличие системы не подтвердили. Во всяком случае, достигнутые результаты в вашу "версию" никак не укладываются. Дурдом по вам давно плачет, господа. :)
00:08