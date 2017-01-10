Гендиректор НАДО: "Россия отрицает проблему допинга и не раскаивается"

Генеральный директор Национальных антидопинговых организаций (НАДО) Джозеф де Пенсьер подчеркнул, что Россия по-прежнему не хочет признать проблему допинга в своей стране. Сегодня 19 национальных антидопинговых агентств провели встречу в Дублине и по ее итогам потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Такое требование было выдвинуто после изучения второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
- Вторая часть доклада Макларена выявила серьезные доказательства наличия в России системной проблемы с допингом, которая до сих пор не решена, - цитирует Reuters де Пенсьера. - Необходимо провести целый ряд реформ, и пока не появится какой-то централизованной антидопинговой системы в России, мы не можем быть уверены.
Пока что Россия отрицает проблему и не раскаивается. Создание антидопинговой системы займет, возможно, пару лет.
Весёлый©
Thomas_Boy ___ Политбот новенький, не жри интригу, сцуко!
01:04
Весёлый©
spetrov Thomas_Boy, не мешай мальчику пребывать в своих инфантильных грезах. :) ___ ыыы
01:04
Thomas_Boy
spetrov _________ Да ведь это не мальчик...)
01:03
spetrov
Thomas_Boy, не мешай мальчику пребывать в своих инфантильных грезах. :)
01:00
Thomas_Boy
Джерри. Без Тома. __________ Really? А кто часто раскаивается?
00:39
Джерри. Без Тома.
Русские вообще редко раскаиваются. Национальная особенность.
00:33
Излучение Промкооперации и Пищев
"Вторая часть доклада Макларена выявила серьезные доказательства"... Ну так давайте, назовите уже хоть одно "серьезное доказательство"??
00:33
Thomas_Boy
Отправить Виталия Леонтича в отставку - это бесчеловечно. Это все равно как выбросить живую рыбу на берег. И смотреть как она умирает. Виталий Леонтич... Он же не переживет. Он же зачахнет. Ведь он же ничего толком делать не умеет, как можно такого человека отправлять в отставку?
00:31
Весёлый©
ЕЕЕ, понеслась.
00:30
Vlаdimir
Если бы были ДОКАЗАТЕЛЬСТВА Россию давно уже исключили отовсюду!!!! Беда именно в том, что доказательств НЕТ! А каяться в том, чего не было ГЛУПО!
00:30
rusfed 2.0
Нас как щенков тычут мордой с лужу, а мы делаем новую там же )) Один шаг напрашивался уже давно и был бы самым легким и элегантным решением проблемы - отправить Мутко, ставшего символом мошенничества, в отставку. Но мы-то, типа, перед пиндосами не прогибаемся, "не на тех-де напали". Гордые ))
00:23
Benpb_bl
Я думаю, что если бы наши заподозренные спортсмены могли, они очень легко и просто отмели бы 95% обвинений и выглядели при этом героями. Для этого всего лишь нужно было пройти независимое тестирование на детекторе лжи с вопросами типа: "Можете ли Вы утверждать, что ни разу за последние несколько лет не принимали допинг?" и всё в таком духе. Но нет, они боятся. Ибо наверняка не пройдут. Полиграф хотя и можно обмануть, но для этого нужна очень долгая и напряжённая подготовка, и не каждому она поможет. Так что наши могут только удивлённо округлять глаза подобно Людвигу Аристарховичу из "Нашей Раши".
00:22
Буква Ё
Ну, стадию отрицания уже преодолели. Гнев - тоже (чиновники, по крайней мере, ватаны все еще беснуются). Сейчас стадия "торг":)
00:10
maximum080
у меня созрел вопрос какая проблема с допингом в России и как мы должны её решить, если наши спортсмены проходят допинг тесты и они практически все отрицательные, мне кажется если и была проблема то она уже в прошлом. может я не прав.
00:08
Тропическая гемангиома Мовсисяна
выбивают показания, как НКВДшники в 37 году))) двуличные упыри)))
00:07
spetrov
А я с самого начала предупреждал - одним из главных критериев будет наше согласие с дутыми обвинениями. :) Настолько все это читаемо. :) И тянуть на нем можно сколь угодно. А еще один хороший довод - доверие. На бумаге никак не формализуемый.
00:05