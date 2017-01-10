23:52 10 января | ДОПИНГ

Гендиректор НАДО: "Россия отрицает проблему допинга и не раскаивается"

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Генеральный директор Национальных антидопинговых организаций (НАДО) Джозеф де Пенсьер подчеркнул, что Россия по-прежнему не хочет признать проблему допинга в своей стране. Сегодня 19 национальных антидопинговых агентств провели встречу в Дублине и по ее итогам потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Такое требование было выдвинуто после изучения второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. 

- Вторая часть доклада Макларена выявила серьезные доказательства наличия в России системной проблемы с допингом, которая до сих пор не решена, - цитирует Reuters де Пенсьера. -  Необходимо провести целый ряд реформ, и пока не появится какой-то централизованной антидопинговой системы в России, мы не можем быть уверены. 

Пока что Россия отрицает проблему и не раскаивается. Создание антидопинговой системы займет, возможно, пару лет. 

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Весёлый©

Thomas_Boy ___ Политбот новенький, не жри интригу, сцуко!

01:04

Весёлый©

spetrov Thomas_Boy, не мешай мальчику пребывать в своих инфантильных грезах. :) ___ ыыы

01:04

Thomas_Boy

spetrov _________ Да ведь это не мальчик...)

01:03

spetrov

Thomas_Boy, не мешай мальчику пребывать в своих инфантильных грезах. :)

01:00

Thomas_Boy

Джерри. Без Тома. __________ Really? А кто часто раскаивается?

00:39

Джерри. Без Тома.

Русские вообще редко раскаиваются. Национальная особенность.

00:33

Излучение Промкооперации и Пищев

"Вторая часть доклада Макларена выявила серьезные доказательства"... Ну так давайте, назовите уже хоть одно "серьезное доказательство"??

00:33

Thomas_Boy

Отправить Виталия Леонтича в отставку - это бесчеловечно. Это все равно как выбросить живую рыбу на берег. И смотреть как она умирает. Виталий Леонтич... Он же не переживет. Он же зачахнет. Ведь он же ничего толком делать не умеет, как можно такого человека отправлять в отставку?

00:31

Весёлый©

ЕЕЕ, понеслась.

00:30

Vlаdimir

Если бы были ДОКАЗАТЕЛЬСТВА Россию давно уже исключили отовсюду!!!! Беда именно в том, что доказательств НЕТ! А каяться в том, чего не было ГЛУПО!

00:30

rusfed 2.0

Нас как щенков тычут мордой с лужу, а мы делаем новую там же )) Один шаг напрашивался уже давно и был бы самым легким и элегантным решением проблемы - отправить Мутко, ставшего символом мошенничества, в отставку. Но мы-то, типа, перед пиндосами не прогибаемся, "не на тех-де напали". Гордые ))

00:23

Benpb_bl

Я думаю, что если бы наши заподозренные спортсмены могли, они очень легко и просто отмели бы 95% обвинений и выглядели при этом героями. Для этого всего лишь нужно было пройти независимое тестирование на детекторе лжи с вопросами типа: "Можете ли Вы утверждать, что ни разу за последние несколько лет не принимали допинг?" и всё в таком духе. Но нет, они боятся. Ибо наверняка не пройдут. Полиграф хотя и можно обмануть, но для этого нужна очень долгая и напряжённая подготовка, и не каждому она поможет. Так что наши могут только удивлённо округлять глаза подобно Людвигу Аристарховичу из "Нашей Раши".

00:22

Буква Ё

Ну, стадию отрицания уже преодолели. Гнев - тоже (чиновники, по крайней мере, ватаны все еще беснуются). Сейчас стадия "торг":)

00:10

maximum080

у меня созрел вопрос какая проблема с допингом в России и как мы должны её решить, если наши спортсмены проходят допинг тесты и они практически все отрицательные, мне кажется если и была проблема то она уже в прошлом. может я не прав.

00:08

Тропическая гемангиома Мовсисяна

выбивают показания, как НКВДшники в 37 году))) двуличные упыри)))

00:07

spetrov

А я с самого начала предупреждал - одним из главных критериев будет наше согласие с дутыми обвинениями. :) Настолько все это читаемо. :) И тянуть на нем можно сколь угодно. А еще один хороший довод - доверие. На бумаге никак не формализуемый.

00:05

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Материалы других СМИ