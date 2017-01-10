Гендиректор НАДО: "Россия отрицает проблему допинга и не раскаивается"

Генеральный директор Национальных антидопинговых организаций (НАДО) Джозеф де Пенсьер подчеркнул, что Россия по-прежнему не хочет признать проблему допинга в своей стране. Сегодня 19 национальных антидопинговых агентств провели встречу в Дублине и по ее итогам потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Такое требование было выдвинуто после изучения второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- Вторая часть доклада Макларена выявила серьезные доказательства наличия в России системной проблемы с допингом, которая до сих пор не решена, - цитирует Reuters де Пенсьера. - Необходимо провести целый ряд реформ, и пока не появится какой-то централизованной антидопинговой системы в России, мы не можем быть уверены.

Пока что Россия отрицает проблему и не раскаивается. Создание антидопинговой системы займет, возможно, пару лет.