Мосгорсуд оставил под арестом имущество дочери Родченкова

Мосгорсуд оставил под арестом дом и земельный участок Марины Балакиной, дочери бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

– Постановление Басманного суда Москвы от 26 декабря 2016 года оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения, – приводит ТАСС решение судьи.

Районный суд наложил арест на земельный участок в Солнечногорском районе Подмосковья и жилой дом, принадлежащие дочери Родченкова. Защита настаивала на отмене ареста имущества, ссылаясь на отсутствие доказательств того, что имущество было получено в результате преступных действий Родченкова. Следствие же считает, что дом на участке был построен на деньги, полученные от продажи запрещенных препаратов.

Ранее данный дом и земельный участок были арестованы Басманным судом как принадлежащие непосредственно самому Родченкову. Позже Мосгорсуд этот арест отменил.

Минспорт признан потерпевшей стороной по делу Родченкова