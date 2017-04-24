Минспорт признан потерпевшей стороной по делу Родченкова

Министерство спорта России признано потерпевшим по уголовному делу в отношении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова.

- Министерство спорта РФ признано потерпевшей стороной, в данный момент оно готовится предъявить иск, - приводит ТАСС слова следователя в суде, где рассматривается жалоба на арест имущества дочери Родченкова.

Как следует из материалов суда, министерству спорта был нанесен имущественный вред, а также вред деловой репутации. Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест имущества дочери Родченкова Марины Балакиной, а именно на арест земельного участка в Солнечногорском районе Подмосковья и жилого дома.

Защита в суде настаивала на отмене ареста имущества, ссылаясь на отсутствие доказательств того, что имущество было получено в результате преступных действий Родченкова. Следствие же считает, что дом на участке был построен на деньги, полученные от продажи запрещенных препаратов.