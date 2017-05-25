Главы МОК и ВАДА поприветствовали создание в России плана по борьбе с допингом

Глава Независимой антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов отметил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди позитивно восприняли новость о создании национального плана борьбы с допингом в спорте в России. Над этим планом НОАК работала в течение полугода.

– Реакция на случившееся событие очень хорошая. Мне лично позвонил Томас Бах, с которым у нас состоялся хороший, теплый разговор, – цитирует ТАСС Смирнова. – Он нас поздравил, отметив, что они внимательно следили за нашей работой. Сказал, что мы сделали большое дело, внимание к которому в нашей стране было на самом высоком уровне.

Кроме того, я разговаривал с Крейгом Риди, он тоже поздравил нас и поблагодарил за работу.