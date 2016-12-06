Глава USADA: "Спорт в России прогнил до костей"

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что система борьбы с допингом в России полностью разрушена. Напомним, что 9 декабря будет опубликован второй доклад Ричарда Макларена о нарушениях в антидопинговой работе в России.
– Россия должна признать масштабы проблемы и приступить к действиям, а не просто говорить на эту тему, – цитирует AFP Тайгерта. – И это вредит самим российским спортсменам, которые заслуживают того, чтобы работать в безопасной и справедливой среде, где им не придется применять допинг. Спортсмены во всем мире не должны чувствовать себя обманутыми, когда соревнуются с российскими атлетами, которые были вынуждены вступить в эту государственную допинговую программу.
Я не знаю, что будет во второй части доклада Макларена, но это уже четвертый доклад на тему России, что говорит: спорт в этой стране прогнил до костей. У чистых спортсменов украли медали на Олимпиаде-2014, и они требуют правосудия.
blue-white!
Пора возобновить игры доброй воли! Позвать туда всех, кто не согласен с внешней политикой США и не хочет быть их подстилкой! Уверен таких большинство. А пендосы с англосаксами и их подстилками пусть друг с другом соревнуются...
18:16
Пятачок Новодворской
Кстати, как это Тайгарт не знает, что будет в будущем докладе? Он до публикации первого доклада написал письмо с требованием отстранить нас от всего что можно. Это письмо кстати подорвало независимость доклада.
17:58
L Osokin
ваще пох че он говорит, косячат все, не любят только нас... меня их базар уже не задевает...)
17:53
Пятачок Новодворской
И причём здесь вообще Макларен, если от его доклада практически ничего не зависит. Всё будет зависеть от доклада Денниса Освальда, в котором будут результаты перепроверок из Сочи.
17:48
cvetal
Зато в США и остальной подпендосии ДОПИНГ цветёт "махровым" цветом! Ура товарищи!
17:46
Kol1979
Очередной американский утырок, вся их вада насквозь сгнила, терапевтические исключения какие-то придумали. Вот кто самые жулики, с кем всему миру противно соревноваться, так это с исключительными. Выгнать их со всех соревнований сроком на 20 лет, пусть доказывают, что им верить можно.
17:44
RW.irk
Ничего нового. Вновь у них виноваты все вокруг кроме их самих)) У главы USADA своих проблем ведь нет совсем, нужно лезть к другим. А может он просто на работу к нам просится, должности-то вакантны)))
17:22
PitersS
Собственно, надо не пенять на кого-то, что у них так же или хуже-это их проблемы, а что-то делать у себя. Проблема есть и ее надо решать. В советские времена можно было затрагивать какие-то моральные аспекты, вопросы совести-теперь же вопрос денег снял с повестки все преграды на пути их добывания. Нынешнее поколение, наверное, и не поймет-о чем, это, я.. Мошенник, вор вызовут, пожалуй, зависть-умеют же. Наступило время скотов, а люди с моральными устоями сохранились где-нибудь в глубинке, где ни воровать нечего, ни смошенничать не на чем.
17:05
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Зря русские стали "подкладываться"(выполнять все требования)под эту проамериканскую организацию(вада)Нужно,что то в корне менять тут,яростно сопротивляться,естественно,грамотно апеллируя фактами,иначе у этой истории будет один конец- российский спорт будет уничтожен!
16:50
жек
Привет братьям Вильямс!
16:50
Весёлый©
Он прав.
16:44
Tim O'Fey
Во во как Тайгерт надо кидаться громкими словами орать и топать ногами. Спорт в США прогнил до костей. Здоровые спортсмены пользусь липовыми терапевтическими исключениями завоевывают большую часть медалей на всех возможных соревнованиях. Даже Великобритания до этого не блиставшая вдруг начала опережать спортивные сверхдержавы одну за другой. У России на этом фоне успехи более чем скромные, так кто все таки жрет допинг, Англопиндосы со всеми исключениями или русские со слов самих же легальных допингёров!
16:41
Русский
Йеллоустоун всё видит...
16:18
spetrov
Спасибо за понимание.
16:16
spetrov
А-ха-ха-ха! Должна признать! Настолько все читаемо, настолько очевидно. Все их ходы наперед. :)))
16:11