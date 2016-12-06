Глава USADA: "Спорт в России прогнил до костей"

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что система борьбы с допингом в России полностью разрушена. Напомним, что 9 декабря будет опубликован второй доклад Ричарда Макларена о нарушениях в антидопинговой работе в России.
– Россия должна признать масштабы проблемы и приступить к действиям, а не просто говорить на эту тему, – цитирует AFP Тайгерта. – И это вредит самим российским спортсменам, которые заслуживают того, чтобы работать в безопасной и справедливой среде, где им не придется применять допинг. Спортсмены во всем мире не должны чувствовать себя обманутыми, когда соревнуются с российскими атлетами, которые были вынуждены вступить в эту государственную допинговую программу.
Я не знаю, что будет во второй части доклада Макларена, но это уже четвертый доклад на тему России, что говорит: спорт в этой стране прогнил до костей. У чистых спортсменов украли медали на Олимпиаде-2014, и они требуют правосудия.
artfin48548
может он про судьишек в футболе?)))
20:41 6 декабря
artfin48548
уволить в связи с навязчивыми идеями. завтра запоет что он царица вселенной
20:39 6 декабря
SportsMan
Очередное лицемерие, ничего нового.
20:32 6 декабря
Новоуепинни
blue-white! Пора возобновить игры доброй воли! Позвать туда всех, кто не согласен с внешней политикой США и не хочет быть их подстилкой! Уверен таких большинство. А пендосы с англосаксами и их подстилками пусть друг с другом соревнуются... 18:16 ------------------ От вас уже даже ваша Динама в 1 лигу сбежала
19:51 6 декабря
Новоуепинни
spetrov А-ха-ха-ха! Должна признать! Настолько все читаемо, настолько очевидно. Все их ходы наперед. :))) 16:11 -------------------- Непредсказуемый вы наш. Карякин, не меньше
19:50 6 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
В Эрефии вся вертикаль власти прогнила. Она держится на коррупции. Как это не парадоксально звучит для людей, не понимающих всю глубину деградации и вырождения страны.Убери коррупцию и все развалится. Вертикаль рассыплется. Даже система гнилых 90-х по сравнению с нынешней системой - луч света в темном царстве. По сути ВАДА и прочие госдепы пытаются очистить Эрефию от той грязи и слизи, в которых мы тонем. Хотя именно Штаты посадили в начале 90-х на трон у нас ту власть, которая и выродилась в нынешнюю систему. Причем процесс мутации власти - это закономерный процесс. Иначе и быть не могло.
19:46 6 декабря
Don Miguel
Да тут просто недобросовестная конкурентная борьба. Гноби конкурента, больше останется тебе. К спорту отношения не имеет. Только к наживе на спорте.
19:31 6 декабря
Гаттузо зол!
пиндосский наймит ублюдок с прогнившим до кости мозгом!
19:29 6 декабря
CanagliaVova
Если бы только спорт...
19:26 6 декабря
zvovs
Скоро разрушенным антидопинговой системе и спорту в России исполнится 100 лет....
19:14 6 декабря
maxcds
уахахаххаха
18:56 6 декабря
RoyalHunter
раз этот организм начал тявкать, значит где-то в другом месте всплыла серьезная информация против пиндостана. Например очередная порция фамилий и имен болезных пиндостанских спортсменов, жрущих допинг по справке от врача. Ну а в общем шуме, глядишь, её и не разглядят. Ждем высказываний "независимых" шестерок на ту же тему - хор голосов должен быть стройным
18:21 6 декабря
blue-white!
Пора возобновить игры доброй воли! Позвать туда всех, кто не согласен с внешней политикой США и не хочет быть их подстилкой! Уверен таких большинство. А пендосы с англосаксами и их подстилками пусть друг с другом соревнуются...
18:16 6 декабря
Пятачок Новодворской
Кстати, как это Тайгарт не знает, что будет в будущем докладе? Он до публикации первого доклада написал письмо с требованием отстранить нас от всего что можно. Это письмо кстати подорвало независимость доклада.
17:58 6 декабря
L Osokin
ваще пох че он говорит, косячат все, не любят только нас... меня их базар уже не задевает...)
17:53 6 декабря
Пятачок Новодворской
И причём здесь вообще Макларен, если от его доклада практически ничего не зависит. Всё будет зависеть от доклада Денниса Освальда, в котором будут результаты перепроверок из Сочи.
17:48 6 декабря
cvetal
Зато в США и остальной подпендосии ДОПИНГ цветёт "махровым" цветом! Ура товарищи!
17:46 6 декабря
Kol1979
Очередной американский утырок, вся их вада насквозь сгнила, терапевтические исключения какие-то придумали. Вот кто самые жулики, с кем всему миру противно соревноваться, так это с исключительными. Выгнать их со всех соревнований сроком на 20 лет, пусть доказывают, что им верить можно.
17:44 6 декабря
RW.irk
Ничего нового. Вновь у них виноваты все вокруг кроме их самих)) У главы USADA своих проблем ведь нет совсем, нужно лезть к другим. А может он просто на работу к нам просится, должности-то вакантны)))
17:22 6 декабря
PitersS
Собственно, надо не пенять на кого-то, что у них так же или хуже-это их проблемы, а что-то делать у себя. Проблема есть и ее надо решать. В советские времена можно было затрагивать какие-то моральные аспекты, вопросы совести-теперь же вопрос денег снял с повестки все преграды на пути их добывания. Нынешнее поколение, наверное, и не поймет-о чем, это, я.. Мошенник, вор вызовут, пожалуй, зависть-умеют же. Наступило время скотов, а люди с моральными устоями сохранились где-нибудь в глубинке, где ни воровать нечего, ни смошенничать не на чем.
17:05 6 декабря
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Зря русские стали "подкладываться"(выполнять все требования)под эту проамериканскую организацию(вада)Нужно,что то в корне менять тут,яростно сопротивляться,естественно,грамотно апеллируя фактами,иначе у этой истории будет один конец- российский спорт будет уничтожен!
16:50 6 декабря
жек
Привет братьям Вильямс!
16:50 6 декабря
Весёлый©
Он прав.
16:44 6 декабря
Tim O'Fey
Во во как Тайгерт надо кидаться громкими словами орать и топать ногами. Спорт в США прогнил до костей. Здоровые спортсмены пользусь липовыми терапевтическими исключениями завоевывают большую часть медалей на всех возможных соревнованиях. Даже Великобритания до этого не блиставшая вдруг начала опережать спортивные сверхдержавы одну за другой. У России на этом фоне успехи более чем скромные, так кто все таки жрет допинг, Англопиндосы со всеми исключениями или русские со слов самих же легальных допингёров!
16:41 6 декабря
Русский
Йеллоустоун всё видит...
16:18 6 декабря
spetrov
Спасибо за понимание.
16:16 6 декабря
spetrov
А-ха-ха-ха! Должна признать! Настолько все читаемо, настолько очевидно. Все их ходы наперед. :)))
16:11 6 декабря