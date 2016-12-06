Глава USADA: "Спорт в России прогнил до костей"

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что система борьбы с допингом в России полностью разрушена. Напомним, что 9 декабря будет опубликован второй доклад Ричарда Макларена о нарушениях в антидопинговой работе в России.

– Россия должна признать масштабы проблемы и приступить к действиям, а не просто говорить на эту тему, – цитирует AFP Тайгерта. – И это вредит самим российским спортсменам, которые заслуживают того, чтобы работать в безопасной и справедливой среде, где им не придется применять допинг. Спортсмены во всем мире не должны чувствовать себя обманутыми, когда соревнуются с российскими атлетами, которые были вынуждены вступить в эту государственную допинговую программу.

Я не знаю, что будет во второй части доклада Макларена, но это уже четвертый доклад на тему России, что говорит: спорт в этой стране прогнил до костей. У чистых спортсменов украли медали на Олимпиаде-2014, и они требуют правосудия.