Делегация ВАДА прибыла в Москву для переговоров по доступу к данным антидопинговой лаборатории

Делегация экспертов ВАДА прибыла в Москву, где пройдут переговоры с российской стороной о доступе к данным Московской антидопинговой лаборатории, сообщает AFP. Эти данные ВАДА должно получить до 31 декабря 2018 года, иначе РУСАДА снова лишится статуса полноправного члена ВАДА, который был получен 20 сентября.

Одним из условий возвращения РУСАДА статуса соответствия кодексу ВАДА стало получение международными экспертами доступа к опечатанным данным Московской антидопинговой лаборатории. ВАДА не называет имена экспертов, которые работают над этим вопросом и ведут переговоры с российской стороной. Отмечается, что вряд ли сразу после переговоров ВАДА получит доступ к лаборатории. Скорее всего, эксперты снова посетят Москву для этого позднее.