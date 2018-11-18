18:14 | Допинг

Бывший следователь ВАДА считает, что агентство провалило миссию по защите чистых атлетов

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Бывший глава отдела расследований ВАДА Джек Робертсон снова обрушился с критикой на агентство.

 
Штаб-квартира ВАДА в Монреале.Джек "99 процентов". Кто сравнил ВАДА с вонючим подгузником

По его словам, организация провалила свою миссию по защите чистых спортсменов, решив восстановить в правах РУСАДА, не выполнившего два пункта "дорожной карты".

- ВАДА полностью провалило свою миссию по защите чистых атетов, - цитиует Inside the Games Робертсона. - Мои слова были тщательно подобраны, они не были ни необоснованными, ни голословными. Это были факты, основанные на моем расследовании допинга в России.

Ранее Робертсон сравнил ВАДА с "подгузником, который нужно менять".

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