Бывший следователь ВАДА считает, что агентство провалило миссию по защите чистых атлетов

Бывший глава отдела расследований ВАДА Джек Робертсон снова обрушился с критикой на агентство.

По его словам, организация провалила свою миссию по защите чистых спортсменов, решив восстановить в правах РУСАДА, не выполнившего два пункта "дорожной карты".

- ВАДА полностью провалило свою миссию по защите чистых атетов, - цитиует Inside the Games Робертсона. - Мои слова были тщательно подобраны, они не были ни необоснованными, ни голословными. Это были факты, основанные на моем расследовании допинга в России.

Ранее Робертсон сравнил ВАДА с "подгузником, который нужно менять".