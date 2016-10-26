Анна Анцелиович: "РУСАДА на пути соответствия кодексу ВАДА"

Исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович подчеркнула, что в агентстве стремятся к более тесному взаимодействию с независимой общественной антидопинговой комиссией под руководством Виталия Смирнова. Также она отметила, что члены Наблюдательного совета РУСАДА выступают за более тесное сотрудничество с международными организациями.

– РУСАДА не представлена в комиссии Смирнова. Члены наблюдательного совета хотят установить более тесное взаимодействие, – цитирует "Р-Спорт" Анцелиович. – Ведь наблюдательный совет отвечает за реформирование РУСАДА по своим полномочиям, как и комиссия. Мы с комиссией Смирнова взаимодействуем в рабочем порядке.

Основным было то, что были представлены международные эксперты наблюдательному совету, была представлена информация о проводимых реформах преобразований РУСАДА. Также у нас расширился состав антидопингового комитета, куда были включены два члена – Илья Палеев и Владислав Каркищенко.

Вопрос восстановления международного сотрудничества также рассматривался. На заседании выразили пожелание о том, чтобы РУСАДА более тесно интегрировать в сотрудничество с международными национальными антидопинговыми организациями, уже начиная с конца этого года и особенно в следующем. В общем, мы будем выполнять пожелание наблюдательного совета. Пока сроков восстановления соответствия кодексу ВАДА нет, но мы на пути получения соответствия.