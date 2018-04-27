Александр Карелин: "Мы обязаны собрать все примеры вранья Родченкова"

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, а ныне депутат Государственной думы Александр Карелин отметил, что российские спортивные чиновники должны собрать все примеры вранья экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова и на этой основе вернуть стране законное место в олимпийской системе.

Ранее стало известно, что Родченков на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS)не смог подтвердить часть своих утверждений о системе допинга в России. В частности, он заявил, что никогда не распространял среди спортсменов коктейль "Дюшес", не видел, как его принимают и не имеет сведений о том, что имелись инструкции по его употреблению, никогда лично не участвовал в сборе "чистых" проб, никогда не был свидетелем того, как эти пробы сдаются спортсменами, и не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимое допинг-проб.

- Все было и так очевидно. У Родченкова полно нестыковок, искажений и просто грязных инсинуаций, - цитирует "РИА Новости" Карелина. - К нему сейчас подходит цитата из Марка Твена: "Чем больше врешь, тем больше нужно запоминать". У него не было никаких задокументированных доказательств. Был только воображаемый "Дюшес".

Мы не должны оставлять организованных и согласованных усилий по защите наших ребят. Четко обосновывать свою позицию и помогать спортсменам отстаивать свои честные имена и честно заработанные медали. Сейчас мы обязаны сосредоточится на этом – собрать все примеры вранья Родченков и на основании этого возвращать положенное нам место в системе олимпийских ценностей.