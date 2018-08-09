Забелинская после смены гражданства пропустит два чемпионата мира

Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе россиянка Ольга Забелинская, получившая паспорт Узбекистана, не сможет выступать за сборную этой страны на двух ближайших чемпионатах мира, сообщает "Р-Спорт". 38-летняя спортсменка пропустит турниры 2018 и 2019 годов – на последнем из них будут разыгрываться олимпийские лицензии в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Ранее спортсменка сообщила о намерении выступить за сборную Узбекистана на Азиатских играх, которые пройдут в августе.