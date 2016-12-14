16:04 | ВЕЛОСПОРТ

Вячеслав Екимов: "Борьба с допингом - одно из приоритетных направлений деятельности ФВСР"

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Новый президент ФВСР Вячеслав Екимов подчеркнул, что одним из главных направлений деятельности организации станет борьба с допинговыми нарушениями. Трехкратный олимпийский чемпион возглавил организацию сегодня на безальтернативной основе. Предыдущий глава организации Игорь Макаров не стал выдвигать свою кандидатуру, а единственный конкурент Александр Винокуров снял свою кандидатуру.

- Борьба с допингом станет одним из приоритетных направлений деятельности федерации, - цитирует ТАСС Екимова. - В команде "Катюша", в которой я работал длительное время, была принята непримиримая позиция в отношении этого зла. Нами были приняты жесткие внутренние правила, проводили дополнительный допинг-контроль, разъяснительные беседы. Нечто подобное буду делать и в федерации. Но все будет опираться в финансы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3872315

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