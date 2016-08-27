Сергей Лагутин: "Буду гордиться победой на "Вуэльте" всю оставшуюся жизнь"

Российский гонщик "Катюши" Сергей Лагутин признался, что всю жизнь мечтал о победе на этапе Гранд-тура. Он отметил, что постарается использовать успех на 8-м этапе "Вуэльты" как трамплин для своей карьеры.

– Наконец-то, моя мечта осуществилась, – приводит официальный сайт "Катюши" слова Лагутина. – Я мечтал о победе на этапе Гранд-тура с детства. И вот, на "Вуэльте" у меня все получилось, и я до сих пор не могу поверить в это. Мне уже 35 лет, и казалось, что уже не смогу добиться желаемого. Но, надеюсь, что сегодняшний успех даст новый толчок моей карьере.

Без лидера на общий зачет, мы начали эту гонку с новыми целями, у каждого из нас есть свобода действий, мы можем искать шансы для того, чтобы проявить себя. Думаю, что у нас есть силы для того, чтобы добиться еще больших результатов на этой "Вуэльте".

Я буду гордиться этим успехом всю оставшуюся жизнь. Эта победа дает мне большую уверенность в себе, и, конечно, я буду продолжать бороться на следующих этапах. Впереди еще две недели, мы только начали!