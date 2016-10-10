Лэнс Армстронг: "Я никогда не пользовался скрытыми моторами"

Известный велогонщик Лэнс Армстронг заявил, что никогда не использовал скрытые моторы на своих велосипедах. В этом году был зафиксирован первый случай "технологического допинга" - бельгийка Фемке ван ден Дриссе была дисквалифицирована на 6 лет за использование мотора.

- Я никогда не пользовался скрытыми моторами, - цитирует Cycling news Армстронга. - В 1999 году никто не мог подумать, что на велосипед можно поставить двигатель.

Армстронг за свою карьеру семь раз выиграл "Тур де Франс", но был уличен в употреблении запрещенных препаратов, был лишен всех наград и оштрафован на 10 миллионов долларов.