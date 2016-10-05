15:30 | ВЕЛОСПОРТ

Денис Дмитриев: "Пропущу чемпионат Европы и первые два этапа Кубка мира"

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Бронзовый призер Олимпийских игр Денис Дмитриев пропустит чемпионат Европы по велоспорту на треке во Франции. Ранее россиянин не принял участия в чемпионате России, прошедшем в Санкт-Петербурге.

- Я решил пропустить чемпионат Европы и первые два этапа Кубка мира, - цитирует "Р-Спорт" Дмитриева. - Я хочу подсобраться и выдать то, на что способен, когда нужно, а нужно это больше всего в этом сезоне на чемпионате мира в апреле.

На играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро Дмитриев стал обладателем бронзы в индивидуальном спринте.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cycling/20161005/1110363569.html

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