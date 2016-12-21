Артем Ныч: "Самое главное - нужно прогрессировать"

Россиянин Артем Ныч считает своей главной задачей успешное выступление на чемпионатах мира и Европы в возрастной категории до 23 лет. Также 21-летний спортсмен хотел бы показать хороший результат на многодневке в составе "Газпром-Русвело".

- Сезон начинаю на Мальорке, - цитирует "Р-Спорт" Ныча. - Вообще самой главной задачей для себя ставлю чемпионат мира и чемпионат Европы по "андерам", потому что это мой последний шанс в этой категории показать что-то. По профессионалам хотел бы показать результат на многодневке, хороший результат, ну и самое главное - нужно прогрессировать. В конце нынешнего сезона я сильно устал, после "Тура д'Авенир" все пошло уже на спад, на чемпионате мира была очень плохая форма, спад полный, были, наверное, просчеты в подготовке, не смог выйти на пик формы. К самому "Авениру" не подошел в оптимальной форме тоже.