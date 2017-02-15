Александр Кузнецов: "Натурализация Перкинса? Такова сегодня мода, которая докатилась и до велоспорта"

Знаменитый тренер по велоспорту Александр Кузнецов прокомментировал информацию о возможной натурализации австралийского велогонщика Шейна Перкинса. По словам Кузнецова, он довольно ровно относится к вопросу натурализации.

– Безусловно, у нас есть свои спортсмены, – подчеркнул Кузнецов. – Но такова сегодня мода, которая докатилась и до велоспорта. Многие спортсмены ищут для себя более комфортные условия и идут выступать за сборные других стран. Насколько мне известно, у Перкинса не сложились отношения со своей федерацией. Он хочет попасть на Олимпийские игры, но в Австралии такой гарантии не было.

Я к вопросу натурализации отношусь довольно ровно. Это тенденция нынешнего дня. Не думаю, что здесь речь идет о создании для спортсмена каких-то особенных условий. Этот шаг нельзя сравнивать с покупкой футболиста. Основное различие – в цене. Перкинс станет усилением для нашей сборной. Но попадание в стартовый состав ему никто гарантировать не может. Все будет зависеть от подготовки Шейна. (Любовь КОНЯЕВА)