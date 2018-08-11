Ярослава Бондаренко: "Медаль посвящаю сборной России, работе всей команды"

Российская велогонщица Ярослава Бондаренко отметила, что ей было непросто восстановиться от травмы к чемпионату Европы, где она завоевала бронзу в велоспорте-ВМХ. Бондаренко стала третьей в суперкроссе на чемпионате Европы в Глазго. Травму она получила в июне, на чемпионате мира в Баку.

– Первая реакция – да ладно! После травмы восстановиться было невероятно тяжело, но я на этом не закончилась. Это было тяжелое время, – цитирует Бондаренко "РИА Новости". – Начала быстро восстанавливаться, но то одно, то другое, вчера проснулась с насморком, горлом. До этого мне спину "закусило". Полуфинал был нелегкий, ошибки допустила. Знала, что второго шанса не будет. В финале нас было трое, но все было по принципу поехали-погнали. Но когда едешь со своей командой, совсем по-другому едется, не передать, не объяснить.

Медаль посвящаю сборной России, работе всей команды. В медальный зачет чуть-чуть вложили, потому что когда выходила, выезжала из гостиницы, увидела, что на одну медаль от британцев отстаем. Хотелось хоть что-нибудь туда от нашей команды положить.