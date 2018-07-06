Яннис Адетокунбо: "Рейтинг в баскетбольном симуляторе мотивирует меня"

Форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, который будет главным лицом стандартного издания NBA 2K19, признался, что ежегодно изучает свой рейтинг в баскетбольном симуляторе. Ранее другие игроки обижались на разработчиков, которые выставляли низкие, по мнению баскетболистов, показатели.

– Смотрю на свой рейтинг в NBA 2K каждый год и смотрю, что разработчики думают обо мне, – цитирует Sun Адетокунбо. – Я смотрю на общие показатели, и если они низкие, то это мотивирует меня повысить его до конца сезона, но, честно говоря, больше меня мотивирует настоящая игра и возможность помочь команде победить.

Адетокунбо будет на обложке NBA 2K19