Na`Vi предложит фанатам выбрать новую форму после критики старой

Гендиректор украинской Natus Vincere Евгений Золотарев сообщил, что организация переработает форму к концу следующего месяца. Команда предложит фанатам выбрать один из предложенных вариантов игровых футболок.
Напомним, организация решила отказаться от последней формы из-за негативных отзывов. Она была представлена на ESL One Cologne 2018, где на данный момент выступает Na`Vi.
Сегодня "Рожденные побеждать" встретятся с Fnatic в четвертьфинале турнира.
Я одобрил! но то что приехало в итоге от подрядчика прям перед турниром сильно отличалось, мягко говоря) на фото тож забракованный сэмпл, но гораздо лучше чем та версия в которой сейчас парни. Надеюсь в четвертьфиналах посмотрите как это должно было выглядеть. За факап сорян всем pic.twitter.com/TLX01O9K2u– Yevhen Zolotarov (@NAVIHarisPilton) 3 июля 2018 г.