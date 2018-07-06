Na`Vi предложит фанатам выбрать новую форму после критики старой

Гендиректор украинской Natus Vincere Евгений Золотарев сообщил, что организация переработает форму к концу следующего месяца. Команда предложит фанатам выбрать один из предложенных вариантов игровых футболок.

Напомним, организация решила отказаться от последней формы из-за негативных отзывов. Она была представлена на ESL One Cologne 2018, где на данный момент выступает Na`Vi.

Сегодня "Рожденные побеждать" встретятся с Fnatic в четвертьфинале турнира.