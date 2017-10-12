13:44 | КИБЕРСПОРТ

Министерство спорта РФ утвердило правила киберспорта

Кубок России по киберспорту. Фото ФКС
Кубок России по киберспорту. Фото ФКС

Министерство спорта РФ утвердило подготовленные Федерацией компьютерного спорта России правила по киберспорту. В составе правил содержатся общие положения проведения соревнований, требования к технике и инвентарю, а также отдельные правила соревнований по каждой из официально признанных дисциплин.

К ним относятся: стратегии реального времени (RTS), боевые арены (MOBA), технические симуляторы (игры, симулирующие управление какой-либо техникой) и соревновательные головоломки (на данный момент представлены коллекционными карточными стратегиями Hearthstone и Eternal).

Напомним, 13 апреля был зарегистрирован приказ "О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта".

В соответствии с этим документом компьютерный спорт был переведен во второй раздел – "виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне". 5 июля Минспорта России выпустило приказ о наделении Федерации компьютерного спорта России правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта "Компьютерный спорт".

Дополнительная информация

http://www.resf.ru/Articles/articles/view/id/146

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