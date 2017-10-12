Министерство спорта РФ утвердило правила киберспорта

Министерство спорта РФ утвердило подготовленные Федерацией компьютерного спорта России правила по киберспорту. В составе правил содержатся общие положения проведения соревнований, требования к технике и инвентарю, а также отдельные правила соревнований по каждой из официально признанных дисциплин.

К ним относятся: стратегии реального времени (RTS), боевые арены (MOBA), технические симуляторы (игры, симулирующие управление какой-либо техникой) и соревновательные головоломки (на данный момент представлены коллекционными карточными стратегиями Hearthstone и Eternal).

Напомним, 13 апреля был зарегистрирован приказ "О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта".

В соответствии с этим документом компьютерный спорт был переведен во второй раздел – "виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне". 5 июля Минспорта России выпустило приказ о наделении Федерации компьютерного спорта России правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта "Компьютерный спорт".