Команда "shroud" выиграла первый LAN-турнир по "королевской битве" Call of Duty

Состав Майка "shroud" Гржесика занял первое место на Doritos Bowl 2018 – первом офлайн-турнире в режиме Blackout в Call of Duty: Black Ops 4.

Коллектив набрал почти 500 очков за четыре карты и заработал 100 тысяч долларов. Чемпионат прошел 27 октября на TwitchCon 2018.

Кроме команды Гржесика в турнире поучаствовали составы Тайлера Ninja" Блевинса, а также стримеров "CouRage" и "DrLupo".

За каждый фраг игроки получали по одному баллу. В зависимости от итогового места на карте их очки умножались: финиш в топ-10 – на 0,5, в топ-5 – на 0,75, в топ-3 – на 1,25.