Антон Черепенников: "Мы вложили в киберспортивную арену 10 миллионов долларов"

Управляющий партнер ESforce Антон Черепенников в интервью РИА "Новости" рассказал о том, как организация пришла к идее строительства арены, о разработке концепции, а также об объеме инвестиций в проект Yota Arena. Напомним, 19 мая в Москве официально открылась крупнейшая в мире киберспортивная арена. На сегодняшний день у нее не существует аналогов: это не только огромная сцена и экран, но и ресторан, VR-бар, караоке-зал и магазин киберспортивных товаров и атрибутики.

– В прошлом году появилась информация, что объем инвестиций в арену составит примерно пять миллионов долларов. Сразу встает вопрос о сроках окупаемости, ведь киберспортом увлекается в основном молодежь, которая с точки зрения платежеспособности не самая привлекательная аудитория.

– Это ошибочное мнение. На всех наших ресурсах суммарная аудитория составляет 96 миллионов уникальных посетителей в год. И лишь 18 процентов из них младше 18 лет. Да, серьезный пласт между 18 и 24 годами, но я всегда в этом случае привожу пример из личного опыта.

Когда мне было 16 лет, я принимал участие в турнирах серии ASUS. Тогда я не мог позволить себе купить игровой ноутбук от ASUS – я из небогатой семьи, а стоил тот компьютер каких-то безумных денег. Но потом, когда я создал свою IT-компанию, то принял решение закупать именно такие ноутбуки. Думаю, что моих инвестиций хватило, чтобы полностью отбить все средства, которые вложила компания ASUS в киберспортивные турниры за все предыдущие годы. Я привожу этот пример к тому, что наша арена – долгосрочный проект: если ты правильно работаешь с молодежью сейчас, то она будет тебе лояльна потом. Здесь не получится сработать по принципу "за два года все быстренько отбить и наслаждаться жизнью". Мы строим новый рынок, развиваем инфраструктуру, это совершенно иной процесс по сравнению с существующими сферами бизнеса.

Итоговые инвестиции составили больше 10 миллионов долларов: во-первых, мы довольно ощутимо потеряли из-за курса доллара, во-вторых, мы уже по ходу строительства что-то додумывали и доделывали, чего не было запланировано изначально. По плану мы рассчитываем выйти на окупаемость за семь лет, и этот график нас устраивает.